Нефть марки Brent впервые с января 2020 года подорожала до 70 долларов

Цена на нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

Это максимум с 8 января 2020 года. Нефть продолжает дорожать после недавнего решения ОПЕК+ сохранить добычу на прежнем уровне. Решение повлекло за собой рост цен.

Эксперты предрекли ценам на нефть скорое падение

В начале марта страны ОПЕК+ решили сохранить лимит на добычу нефти за исключением России и Казахстана.

Так, Россия и Казахстан смогут увеличить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки, соответственно.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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