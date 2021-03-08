Нефть марки Brent впервые с января 2020 года подорожала до 70 долларов
8 марта 202104:25
Цена на нефтяную смесь марки Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.
Это максимум с 8 января 2020 года. Нефть продолжает дорожать после недавнего решения ОПЕК+ сохранить добычу на прежнем уровне. Решение повлекло за собой рост цен.
В начале марта страны ОПЕК+ решили сохранить лимит на добычу нефти за исключением России и Казахстана.
Так, Россия и Казахстан смогут увеличить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки, соответственно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru