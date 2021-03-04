ОПЕК + согласовал рост добычи нефти РФ и Казахстана
Страны ОПЕК+ решили сохранить лимит на добычу нефти за исключением России и Казахстана. Об этом сообщает Bloomberg.
Так, Россия и Казахстан смогут увеличить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки, соответственно. Решение было принято «в связи с сохранением сезонных моделей потребления», говорится в заявлении картеля. ОПЕК + снова встретится 1 апреля, чтобы обсудить объемы добычи на май.
В этом году цена на нефть марки Brent выросла примерно на 30% и превысила 67 долларов за баррель.
Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН рассказал, сколько будет стоить нефть в 2050 году. Он также отметил, что российской экономике при любом сценарии нужно будет отказываться от нефти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- Российские лыжницы стали вторыми в эстафете на чемпионате мира
- ОПЕК + согласовал рост добычи нефти РФ и Казахстана
- СМИ: Американские сенаторы просят Байдена ввести санкции против «Северного потока - 2»
- СМИ: Утерянное стихотворение Набокова о Супермене обнаружили в США
- Рэпер Noize MC попал в больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru