ОПЕК + согласовал рост добычи нефти РФ и Казахстана

Страны ОПЕК+ решили сохранить лимит на добычу нефти за исключением России и Казахстана. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Россия и Казахстан смогут увеличить добычу в апреле на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки, соответственно. Решение было принято «в связи с сохранением сезонных моделей потребления», говорится в заявлении картеля. ОПЕК + снова встретится 1 апреля, чтобы обсудить объемы добычи на май.

В этом году цена на нефть марки Brent выросла примерно на 30% и превысила 67 долларов за баррель.

Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН рассказал, сколько будет стоить нефть в 2050 году. Он также отметил, что российской экономике при любом сценарии нужно будет отказываться от нефти.

