Новак не исключил присоединения других стран ОПЕК+ к сокращению добычи нефти
Другие страны - участницы сделки ОПЕК+ могут также присоединиться к дополнительному добровольному сокращению добычи нефти. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью каналу «Россия-24».
Он отметил, что такое может произойти, если страны посчитают, что это нужно и необходимо в целях стабилизации рынка. По словам Новака, подобные решения могут быть только добровольными.
Ранее экс-депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение стран ОПЕК+ о снижении нефтедобычи стало «пощечиной» для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра. Политик отметил, что входящие в международную организацию государства, в том числе Россия, объявили о скоординированном сокращении добычи сырья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- Галустян заявил, что не намерен уезжать из России
- Хинштейн: Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками
- Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву 5 апреля
- Беглов: Семья Татарского получит миллион рублей от правительства Санкт-Петербурга
- Новак не исключил присоединения других стран ОПЕК+ к сокращению добычи нефти
- NBC: Сбитый над Южной Каролиной аэростат КНР собирал данные с военных объектов
- Саммит БРИКС в 2024 году примет Казань
- В НАТО заявили о возможном повторении в Восточной Азии украинского сценария
- В МИД пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО
- Минобороны: российские системы ПВО перехватили 10 снарядов HIMARS и «Смерч»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru