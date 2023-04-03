Новак не исключил присоединения других стран ОПЕК+ к сокращению добычи нефти

Другие страны - участницы сделки ОПЕК+ могут также присоединиться к дополнительному добровольному сокращению добычи нефти. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью каналу «Россия-24».

ЕС отреагировал на заявление ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Он отметил, что такое может произойти, если страны посчитают, что это нужно и необходимо в целях стабилизации рынка. По словам Новака, подобные решения могут быть только добровольными.

Ранее экс-депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение стран ОПЕК+ о снижении нефтедобычи стало «пощечиной» для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра. Политик отметил, что входящие в международную организацию государства, в том числе Россия, объявили о скоординированном сокращении добычи сырья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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