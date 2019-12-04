В ПФР сообщили о повышении пенсий с 1 января 2020 года
Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о бюджете Пенсионного фонда России на следующие три года. Как говорится на сайте ПФР, страховые пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%.
Таким образом средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать пенсию в размере 46,5 тыс. рублей и 39,9 тыс. рублей соответственно.
Отметим, что следующая индексация должна состояться 7 апреля. Пенсии планируют повысить еще на семь процентов.
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