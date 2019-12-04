В ПФР сообщили о повышении пенсий с 1 января 2020 года

4 декабря 201915:40

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон о бюджете Пенсионного фонда России на следующие три года. Как говорится на сайте ПФР, страховые пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%.

Путин заморозил пенсии военным

Таким образом средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать пенсию в размере 46,5 тыс. рублей и 39,9 тыс. рублей соответственно.

Отметим, что следующая индексация должна состояться 7 апреля. Пенсии планируют повысить еще на семь процентов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:ПФРПенсияДеньги