В ПФР сообщили о повышении пенсий с 1 января 2020 года

Таким образом средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тыс. рублей. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны будут получать пенсию в размере 46,5 тыс. рублей и 39,9 тыс. рублей соответственно.

Отметим, что следующая индексация должна состояться 7 апреля. Пенсии планируют повысить еще на семь процентов.

