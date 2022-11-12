В ООН анонсировали отправку первой партии российских удобрений в Малави
Первую партию удобрений из России отправят в Малави в течение недели. Об этом говорится в заявлении офиса генерального секретаря ООН.
В пятницу замгенсека всемирной организации Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен провели переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым в Женеве. В ходе встречи представители ООН проинформировали РФ о недавно выданных генеральных лицензиях, поставках удобрений в развивающиеся страны, взаимодействии с частным сектором и странами-членами организации.
«Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави на следующей неделе», — отмечается в заявлении по итогам переговоров.
Ранее СМИ сообщили, что Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тысяч тонн застрявших в порту Роттердама российских удобрений. Правительство страны приняло такое решение после получения запроса от ООН. Груз должен быть отправлен в африканскую республику через Всемирную продовольственную программу ООН.
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