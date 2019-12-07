Онищенко подтвердил «обман» россиян со стиральными порошками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ уличила нескольких иностранных производителей в том, что их продукция для западных стран отличается по качеству от предназначенной для российского рынка. Среди производителей, которым ведомство предписало воспроизвести товар в надлежащем европейском качестве, производители шоколада Lindt, а также стиральных порошков Ariel и Persil.

Депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью НСН поддержал позицию ФАС. По словам Онищенко, так называемая сплит-система, или система двойных стандартов, используется в отношении России уже не одно десятилетие. Причем так поступают не только западные производители.

«Это мало оспоримая тема. И я бы этим производителям посоветовал не возмущаться, а навести порядок, а ФАС довести это дело до конца, - отметил экс-глава Роспотребнадзора. - И в промышленной группе товаров, и в пищевой группе товаров это является для них [западных производителей. - Ред.] нормальной практикой. Её когда-то скопировал Китай по отношению к нам. Даже товары одних и тех же марок, производящиеся на нашей территории, по качеству значительно отличаются», - заметил он.