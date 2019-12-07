Онищенко подтвердил «обман» россиян со стиральными порошками
Экс-глава Роспотребнадзора заявил в эфире НСН, что для иностранных производителей двойные стандарты качества – это нормальная практика. Причем это касается не только компаний в Европе, но и, например, в Китае.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ уличила нескольких иностранных производителей в том, что их продукция для западных стран отличается по качеству от предназначенной для российского рынка. Среди производителей, которым ведомство предписало воспроизвести товар в надлежащем европейском качестве, производители шоколада Lindt, а также стиральных порошков Ariel и Persil.
Депутат Госдумы, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью НСН поддержал позицию ФАС. По словам Онищенко, так называемая сплит-система, или система двойных стандартов, используется в отношении России уже не одно десятилетие. Причем так поступают не только западные производители.
«Это мало оспоримая тема. И я бы этим производителям посоветовал не возмущаться, а навести порядок, а ФАС довести это дело до конца, - отметил экс-глава Роспотребнадзора. - И в промышленной группе товаров, и в пищевой группе товаров это является для них [западных производителей. - Ред.] нормальной практикой. Её когда-то скопировал Китай по отношению к нам. Даже товары одних и тех же марок, производящиеся на нашей территории, по качеству значительно отличаются», - заметил он.
Геннадий Онищенко вспомнил, как предлагал европейским коллегам занять единую позицию в отношении рактопомина (стимулятора роста мышечной массы) – непроверенной добавки в красном мясе. В Европе отказались, полагая, что им такое мясо поставлять не будут.
«Заявление ФАС сделано своевременно, и его надо системно доводить до конца. И не только ФАС, но и всем контрольным органам, которые по тем или иным сегментам сопричастны с этой работой», - сказал Онищенко НСН.
Еще жестче по теме двойных стандартов высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, россияне являются для стран Запада «людьми второго сорта», которым «предлагают всякие отходы».
Между тем, производители шоколада Lindt отвергают претензии, заявляя, что поставляемая в Россию продукция соответствует и европейским стандартам, и российским нормам, передает RNS. А в Роскачестве со своей стороны отметили, что качественные различия могут объясняться расхождением в нормах России и ЕС и не являться намеренным обманом.
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