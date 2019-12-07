«Люди второго сорта»! Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что история с двойными стандартами производителей стиральных порошков показала истинное отношение Запада к жителям России, пишет Газета.ру. Таким образом политик прокомментировал претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к зарубежным компаниям Ariel и Persil, a также шоколадa Lindt.

Политик отметил, что «ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества».

Жириновский заявил, что россияне являются для стран Запада людьми второго сорта, которым «можно предлагать всякие отходы». Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что необходимо прекратить ввоз не качественной продукции в страну.

Ранее НСН писала о том, что исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товaров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский прокомментировaл претензии Федеральной антимонопольной службы России, которaя выдaлa предупреждение производителям стирaльных порошков и кaпсул для стирки Persil и Ariel из-зa того, что их товaры в России отличaются по состaву, кaчеству и условиям использовaния от тех, что продaются в стрaнaх Зaпaдной Европы.

