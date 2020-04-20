Онлайн-митинг против самоизоляции состоялся в Ростове-на-Дону

Жители Ростовае-на-Дону организовали виртуальный митинг возле здания областного правительства. Они выступили против возможного ужесточения режима перемещения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Акция была вызвана анонсированными властями новыми ограничениями на въезд и передвижение внутри города.

В приложение Яндекс.Навигатор горожане начали сегодня массово оставлять критические замечания вблизи позиционирования здания правительства и Законодательного собрания Ростовской области: «Выплатите людям пособия! », «Покормите моих детей», «Хотим кушать! Работы нет!». Подобного рода комментарии в адрес регионального правительства появились в разделе онлайн-сервиса «Разговорчики».

Режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации был введен в Ростовской области с 28 марта. Для предприятий, которые не приостановили работу, ввели специальные пропуска, а с минувшей субботы был ограничен въезд в областной центр.

Как заявил губернатор Василий Голубев, ситуация по коронавирусу в регионе не улучшается, поэтому решено ужесточить режим самоизоляции. Работодателей обязали получить в органах власти справки нового образца. Сегодня с началом их выдачи у зданий районных администраций образовались очереди, а на въезд в Ростов возникли многокилометровые пробки.

