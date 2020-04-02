Мишустин сократил сроки рассмотрения заявки на материнский капитал
Сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что он уже подписал соответствующее постановление.
По словам главы кабмина, сроки рассмотрения заявлений сократятся с одного месяца до 10 рабочих дней. Деньги будут перечислять вдвое быстрее — за пять дней вместо 10.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил выплачивать в ближайшие три месяца по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до трёх лет семьям, имеющим право на материнский капитал.
А в середине января во время послания Федеральному собранию глава государтства предложил выплачивать маткапитал за рождение уже первого ребенка, а выплата за второго ребенка будет увеличена до 616 тысяч рублей. Саму программу продлили до 2026 года, подчёркивает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин считает самым важным законом, из тех, которые были приняты в феврале, проект о расширении программы материнского капитала. По его словам, этот законопроект очень ждали люди.
Володин отметил, что процедура получения помощи стала максимально простой и оперативной.
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