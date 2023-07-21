«Не заменят Россию!»: Газопровод между Израилем и Турцией назвали утопией
Израиль не сравним с Россией по объемам добычи газа, при этом газопровод в Турцию придется вести через Сирию, в которой воюют обе страны, сказал в эфире НСН Игорь Юшков.
Израиль не сможет заменить Россию на мировом газовом рынке и вряд ли о чем-то договорится в Турцией в этой сфере, заявил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся на следующей неделе в Анкаре. По данным агентства Bloomberg, они, в частности, обсудят перспективы экспорта израильского газа в Европу через Турцию.
«Речь не идет о том, чтобы Израиль заменил Россию на газовом рынке Европы в тех объемах, которые были в нормальные времена, например, в 2022 году. Россия поставляла около 160 млрд кубов газа в год только трубопроводами. Естественно, Израиль не добывает такие объемы, возможности его экспорта сильно ограничены», - сказал Юшков.
По его словам, на данный момент вообще непонятно, как израильский газ доставлять в Турцию.
«Возникает вопрос, а как они поставят в Турцию газ, транзитом через Сирию? Израиль периодически наносит удары по Сирии, на севере этой страны тоже активные боевые действия предпринимают турецкие военные. Как проложить газопровод по территории Сирии, где периодически возобновляются боевые действия, а самое главное, что они сами их введут, Израиль и Турция? Непонятно, кто за все это будет платить и гарантировать безопасность такого трубопровода. Я думаю, что Турция и Израиль вряд ли о чем-то договорятся в плане сотрудничества по газу. Скорее всего, Израиль будет отправлять газ в Египет, там сжижать и в таком виде отправлять на мировой рынок», - предположил эксперт.
Юшков отметил, что приоритет Израиля – внутренний рынок, а поставлять газ в Европу им проще транзитом через Кипр и Грецию.
«Правительство Израиля обязало инвесторов сначала поставлять газ на внутренний рынок, а если после этого есть излишки, тогда их можно экспортировать. Их основной рынок – внутренний, Израиль десятилетиями был импортером газа. Сейчас, скорее всего, наиболее приемлемым для Израиля вариантом была бы отправка излишков своего газа в Египет на уже существующие заводы по сжижению газа. Основной вариант, который они рассматривали, это были поставки трубопроводного газа из Израиля, который они добывают на шельфе Средиземного моря, на Кипр, с Кипра предполагалось дальше в Грецию и дальше газопроводами на общеевропейский рынок», - заключил собеседник НСН.
Политолог Сергей Марков ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «зерновая сделка», участие в которой Россия приостановила на днях, была подарком перед выборами президенту Турции.
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