«Не заменят Россию!»: Газопровод между Израилем и Турцией назвали утопией

Израиль не сможет заменить Россию на мировом газовом рынке и вряд ли о чем-то договорится в Турцией в этой сфере, заявил в интервью НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся на следующей неделе в Анкаре. По данным агентства Bloomberg, они, в частности, обсудят перспективы экспорта израильского газа в Европу через Турцию.