«Охлаждение после истерики»: Трамп «укрепил» акции и обрушил цены на нефть

«Если что-то подскакивает на разговоре, за этим еще нет никакого факта. С технической точки зрения это все должно скорректироваться на рынке акций. Это поможет заработать на спекулятивных позициях, просто истерика разразилась. После таких эмоциональных всплесков обычно идет выгорание. Впереди еще заседание ЦБ, будем ждать, что нам скажут. Думаю, уже сегодня на рынке акции начнется охлаждение. Но на долгий срок рынок будет расти», - отметил он.

Он также назвал три причины для краткосрочного укрепления рубля, не учитывая «триггер» от Трампа.

«Что касается валюты, у нас заблудился большой объем экспортной выручки после санкций против «Газпромбанка». Только сейчас эти деньги дошли до нас, это сильное давление на валютный курс. Из-за этого Минфин не смог получить ожидаемый доход, была необходима продажа валют. После Нового года потребительский спрос снижен, склады заполнены товарами. Трамп со своим телефонным звонком – это лишь триггер, условия для укрепления рубля сложились и без него. Но это очень краткосрочная история, потому что эти три фактора скоро перестанут действовать. Валюта, которая дошла до России, будет продана. С марта также Минфин пересмотрит политику», - объяснил Голубовский.

А влияние «сближения» России и США на рынок нефти и газа он назвал парадоксальным.

«При этом рост цен на нефть был спровоцирован санкциями в декабре, а на позитивной истории с Трампом нефть рухнула с 82 до 74 доллара за баррель. Парадокс в том, что потепление отношений между Россией и США негативно влияет на рынок нефти и газа. Санкции против танкеров никто не снимает на этом фоне», - заключил собеседник НСН.

Справедливый курс доллара к концу года переместится в диапазон 105-110 рублей, политика Трампа в краткосрочной перспективе будет влиять на это лишь опосредованно, заявил старший инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин «Радиоточке НСН».