«Ограничить отток»: Названы плюсы лимита на вывод за рубеж средств в рублях
Рубли за рубеж активно выводят трудовые мигранты из Центральной Азии, немалую роль играют и релоканты, отметил в эфире НСН экономист Александр Разуваев.
С помощью введения ограничений на рублевые переводы за границу можно ограничить отток капитала, рассказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев в интервью НСН.
Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в России следует ввести такие же ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные. Лимит, полагает он, можно установить на уровне 100 миллионов рублей в месяц, что соответствует ограничению в миллион долларов для валютных переводов. Александр Разуваев считает такую инициативу полезной.
«Он хочет ограничить отток капитала. В нынешней ситуации, наверное, это правильно. 100 миллионов рублей… Даже если вы продадите квартиру, скорее всего, вы получите меньше. Смотря, конечно, какая квартира. Порог нормальный. Но рубль, хоть со всеми ограничениями сейчас, это валюта. На него можно много чего купить... На Мосбирже что-то торгуется. В странах СНГ рубль входит очень хорошо, прежде всего, это касается Казахстана и Белоруссии», - сказал Разуваев.
Он отметил, что рубли за рубеж активно выводят трудовые мигранты из Центральной Азии. Кроме того, указал он, немалую роль в этом играют и релоканты.
«Сбережения вряд ли хранят за рубежом, все-таки основная биржа у нас, но мало ли. Рубли за рубеж активно выводят наши трудовые мигранты из Центральной Азии, Армения… Плюс не надо забывать про релокантов. Все эти моменты активно присутствуют, истории совершенно разные, у России все-таки достаточно крупная экономика», - резюмировал Разуваев.
Статс-секретарь - заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов 11 сентября заявил, что предложение Андрея Костина по введению лимита по сумме вывода за рубеж средств в рублях требует обсуждения.
В первой половине 2023 года переводы за рубеж сократились примерно вдвое по сравнению со второй половиной прошлого года, сообщала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в июле. По ее словам, в этом году их объемы практически не меняются от месяца к месяцу, передает «Радиоточка НСН».
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