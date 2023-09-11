В ВТБ предложили ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж

Россиянам необходимо ограничить переводы в рублях за рубеж, сообщает РБК со ссылкой на председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Центробанк продаст валюту на 150 млрд рублей

По его словам, это позволит поддержать национальную валюту. «Введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите», — посетовал банкир. Он считает, что можно установить порог для перевода в 100 миллионов рублей, что соответствует тому же миллиону долларов.

Ранее Центробанк России снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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