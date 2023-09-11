В ВТБ предложили ограничить россиянам переводы в рублях за рубеж
Россиянам необходимо ограничить переводы в рублях за рубеж, сообщает РБК со ссылкой на председателя правления ВТБ Андрея Костина.
По его словам, это позволит поддержать национальную валюту. «Введены ограничения на один миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите», — посетовал банкир. Он считает, что можно установить порог для перевода в 100 миллионов рублей, что соответствует тому же миллиону долларов.
Ранее Центробанк России снял ограничение на продажу банками наличной валюты населению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru