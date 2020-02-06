Мишустин выступил против повышения штрафов за превышение скорости

Глава правительства отметил, что к повышению штрафов нужно подходить осторожнее, а предлагаемые меры ужесточения он назвал «неподъемными для людей».

«Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы на столько увеличивать штрафы», - подчеркнул премьер.

Ранее Минюст опубликовал дополнения в проект нового КоАП, который предлагает существенное увеличение штрафов за превышение скорости.

Так, за превышение на 20-40 км/ч штраф предлагается увеличить в 6 раз до трех тысяч рублей, на 40-60 км/ч - до четырех тысяч рублей, а за превышение на 60 км/ч - до 5 тысяч рублей.

