Официальный курс доллара на вторник вырос до 89,33 рубля
3 июля 202316:56
Официальный курс доллара на вторник вырос до 89,32 рубля. Евро стоит 97,25 рубля. Об этом говорится в публикации данных Банка России.
Также отмечается, что курс юаня вырос на 13,35 копейки, его стоимость на 4 июля составит 12,29 рубля.
Ранее депутат Кирьянов в разговоре с Telegram-канале «Радиоточка НСН» призвал россиян россиян не скупать в нынешней ситуации доллары и евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru