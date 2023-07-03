Официальный курс доллара на вторник вырос до 89,33 рубля

Официальный курс доллара на вторник вырос до 89,32 рубля. Евро стоит 97,25 рубля. Об этом говорится в публикации данных Банка России.

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Также отмечается, что курс юаня вырос на 13,35 копейки, его стоимость на 4 июля составит 12,29 рубля.

Ранее депутат Кирьянов в разговоре с Telegram-канале «Радиоточка НСН» призвал россиян россиян не скупать в нынешней ситуации доллары и евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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