«Неблагодарное занятие»: экономист усомнился в прогнозах валютного курса
Экономист Николай Кульбака заявил «Вечерней Москве», что спрогнозировать курс валют на ближайшее время трудно.
По его словам, практически никто не сможет сделать точный прогноз валютного курса, так как на него влияет слишком много разнонаправленных факторов.
Эксперт отметил, что на сегодняшний день Россия находится под влиянием санкций. Вдобавок, в страну в принципе попадает меньшее количество валюты, в связи с чем существует тренд на удешевление рубля относительно доллара и евро.
Ранее аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН рассказал, что система расчетов с дружественными странами в национальных валютах очень плохо себя показала, напоминает «Радиоточка НСН».
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