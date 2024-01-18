Офисный центр с общественными зонами появится в Обручевском районе Москвы

Офисный комплекс площадью 13 тысяч «квадратов» планируется построить на Старокалужском шоссе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в комплексе запроектировано более 9 тысяч квадратных метров офисов и зона общественных помещений. По словам Бочкарева, проектом также предусмотрены паркинг, прогулочная зона и гостевая парковка.