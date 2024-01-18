Офисный центр с общественными зонами появится в Обручевском районе Москвы
Офисный комплекс площадью 13 тысяч «квадратов» планируется построить на Старокалужском шоссе. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что в комплексе запроектировано более 9 тысяч квадратных метров офисов и зона общественных помещений. По словам Бочкарева, проектом также предусмотрены паркинг, прогулочная зона и гостевая парковка.
Заммэра подчеркнул, что реализация проекта позволит создать более 1,1 тысячи рабочих мест.
В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что строительство офисного объекта на территории жилого комплекса AFI Park «Воронцовский» создаст дополнительные возможности для развития бизнеса. По ее словам, также появится возможность работать рядом с домом, что снизит необходимость поездок в центр Москвы.
Княжевская добавила, что мэр Москвы Сергей Собянин ставит в приоритет для столицы сбалансированную застройку, когда в районах помимо жилья создается коммерческая и социальная инфраструктура.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru