Бочкарев: Более 7 тысяч жителей Москвы начали переселяться по программе реновации
Более 7,1 тысяч москвичей приступили к переселению в новые квартиры по программе реновации в декабре 2023 года, сообщил заммэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В последнем месяце 2023 года переселяться в современные новостройки по программе реновации начали больше 2,6 тысяч семей. Для переселения жителей передано под заселение 9 новых домов», – добавил он.
По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Лёвкина, с начала 2023 года в городе передано под заселение 59 новостроек. Современные квартиры в новых домах расположены в пяти округах Москвы.
«Три новостройки возведены в Северном административном округе, по две в Юго-Западном и Восточном, и по одной в Западном и Центральном административных округах», – пояснил он.
В 2023 году в Москве начали расселение 311 старых домов. Более 47 тысяч жителей уже приступили к переселению. За весь период проведения реновации переселение начали более 154 тысяч жителей, 78% из них уже стали правообладателями нового жилья. Уточняется, что программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года.
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