Одна из крупнейших страховых компаний мира уйдет из России
Немецкая страховая компания Allianz объявила об уходе с российского рынка до конца лета, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу компаний «Альянс» и «Альянс жизнь» Игоря Фатьянова.
Allianz 17 мая закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций бизнеса в России группе «Зетта страхование». Фатьянов отметил, что продажа была согласована в мае прошлого года, на обсуждение всех процессов с регулятором и прочими структурами потребовался почти год.
Бизнес был продан с дисконтом, при этом Allianz может вернуться на рынок, так как компания по сей день владеет пакетом в 49,9% акций, отметил Фатьянов. По его словам, все действующие договоры Allianz продолжат действовать, а персонал будет работать в обычном режиме.
Ранее глава профсоюза столичного такси Александр Макаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что снизить стоимость ОСАГО для такси поспособствует повышению уровня квалификации водителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru