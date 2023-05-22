Одна из крупнейших страховых компаний мира уйдет из России

Allianz 17 мая закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций бизнеса в России группе «Зетта страхование». Фатьянов отметил, что продажа была согласована в мае прошлого года, на обсуждение всех процессов с регулятором и прочими структурами потребовался почти год.

Бизнес был продан с дисконтом, при этом Allianz может вернуться на рынок, так как компания по сей день владеет пакетом в 49,9% акций, отметил Фатьянов. По его словам, все действующие договоры Allianz продолжат действовать, а персонал будет работать в обычном режиме.

Ранее глава профсоюза столичного такси Александр Макаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что снизить стоимость ОСАГО для такси поспособствует повышению уровня квалификации водителей.

