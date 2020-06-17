«Один уровень компетентности». Экономист сравнил Медведева с Боней
Директор Института проблем глобализации в эфире НСН раскритиковал рассуждения бывшего премьер-министра о причинах кризиса в России.
Россия находится под воздействием сразу трех экономических шоков, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Главным из них он считает падение цен на нефть. Второй шок, по его мнению, стал следствием регуляторных решений со стороны государства на фоне коронавируса. Третий шок связан со снижением зарубежного спроса на российские товары из-за замедления мировой экономики, написал Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН жестко раскритиковал статью Медведева, обвинив государство в создании кризиса в стране и дальнейшем бездействии.
«Высказывания Медведева обсуждать настолько же странно, как и высказывания Бони, которая вышла из "Дома-2". На мой взгляд, эти люди примерно одинакового уровня компетентности. Медведев назвал три фактора, не заметив, что они являются одним целым. Но логика в высказывании есть, потому что если он считает, что падение цен на нефть ударило по российской экономике сильнее, чем организованное государством "коронабесие", то это не просто ошибка, это осознанное решение, призванное отвлечь внимание людей от разрушительных последствий деятельности государства. "Коронабесие" нанесло чудовищный ущерб, он еще до конца ни обществом, ни государством не осознается. И для того, чтобы снять ответственность со своих бывших, будущих или настоящих, не хочется говорить "подельников", поэтому, как минимум, сослуживцев, он рассказывает, что во всем виновато падение цен», - заявил Делягин.
Собеседник НСН назвал ряд мер, которые необходимо предпринять правительству для выхода из кризиса. Он выразил мнение, что данные меры не будут приняты из-за нежелания властей.
«Необходимо реально гарантировать обрушенному в нищету сильному государству реальный прожиточный минимум в размере двух сегодняшних. По факту заявления, без сбора каких-то дебильных справок и так далее. Это позволит спасти порядка 30 миллионов человек, которые выдавлены в теневую сферу. Нужно поддержать бизнес, от среднего и ниже, который государство лишило возможности существования. Кроме того, необходимо предоставление налоговых, коммунальных и кредитных каникул неимущим, естественно, с финансовой поддержкой государства для коммунальных монополий и банков, которые в связи с этим окажутся в сложной ситуации. Деньги на это все у государства есть. Это все должно быть дополнено ограничением произвола монополий, чтобы сети накручивали не 400%, а хотя бы 30% на цену производителя. И необходимо ограничение финансовых спекуляций, чтобы все деньги, которые выделяются на поддержку, не попали на следующий день на валютный рынок. Это дело достаточно простое, ничего сложного здесь нет, было бы желание. Но вот желания не наблюдается», - заключил экономист.
Ранее сообщалось, что экс-министр экономики РФ не ждет прорывного плана восстановления страны. Андрей Нечаев заявил НСН, что правительство продолжит курс, который взяло раньше - на предоставление поблажек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
553 тыс.+7 843 / сут.
Умерли
7 478+194 / сут.
Выздоровели
304 тыс.+10 036 / сут.
- Адвокат Ефремова: Семья погибшего в ДТП готова обсуждать компенсацию
- В погоне за «вирусным рублем» страховщики ставят на телемедицину
- Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение регулятора Германии
- В резиденции Путина и в Кремле установили дезинфекционные туннели
- Прилюдно занявшихся сексом в центре Москвы россиян арестовали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru