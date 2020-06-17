«Один уровень компетентности». Экономист сравнил Медведева с Боней

Россия находится под воздействием сразу трех экономических шоков, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Главным из них он считает падение цен на нефть. Второй шок, по его мнению, стал следствием регуляторных решений со стороны государства на фоне коронавируса. Третий шок связан со снижением зарубежного спроса на российские товары из-за замедления мировой экономики, написал Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН жестко раскритиковал статью Медведева, обвинив государство в создании кризиса в стране и дальнейшем бездействии.

«Высказывания Медведева обсуждать настолько же странно, как и высказывания Бони, которая вышла из "Дома-2". На мой взгляд, эти люди примерно одинакового уровня компетентности. Медведев назвал три фактора, не заметив, что они являются одним целым. Но логика в высказывании есть, потому что если он считает, что падение цен на нефть ударило по российской экономике сильнее, чем организованное государством "коронабесие", то это не просто ошибка, это осознанное решение, призванное отвлечь внимание людей от разрушительных последствий деятельности государства. "Коронабесие" нанесло чудовищный ущерб, он еще до конца ни обществом, ни государством не осознается. И для того, чтобы снять ответственность со своих бывших, будущих или настоящих, не хочется говорить "подельников", поэтому, как минимум, сослуживцев, он рассказывает, что во всем виновато падение цен», - заявил Делягин.