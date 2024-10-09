Один из крупнейших банков Сингапура прекратит сотрудничество с Россией 1 ноября

Вторая по величине кредитная организация Сингапура, банк OCBC, откажется от сотрудничества с Россией с 1 ноября из-за боязни вторичных санкций. Банк известил об этом своих партнеров, сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что запрет затронет все подразделения кредитной организации, ее представители отказались комментировать ситуацию.

Авторы материала заявили, что подобные меры свидетельствуют об ужесточении антироссийских рестрикций.

Напомним, антироссийские санкции были введены Сингапуром еще в 2022 году, однако они не затронули экспорт большого количества товаров и коснулись банковских операций в незначительной степени.

Ранее Кыргызстан принял решение перекрыть канал транзитных платежей за европейские и китайские товары.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСотрудничествоСингапурБанки

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