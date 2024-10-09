Один из крупнейших банков Сингапура прекратит сотрудничество с Россией 1 ноября

Отмечается, что запрет затронет все подразделения кредитной организации, ее представители отказались комментировать ситуацию.

Авторы материала заявили, что подобные меры свидетельствуют об ужесточении антироссийских рестрикций.

Напомним, антироссийские санкции были введены Сингапуром еще в 2022 году, однако они не затронули экспорт большого количества товаров и коснулись банковских операций в незначительной степени.

Ранее Кыргызстан принял решение перекрыть канал транзитных платежей за европейские и китайские товары.

