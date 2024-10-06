Премьер-министр Сингапура стал самым богатым мировым лидером
Глава правительства Сингапура Лоренс Вонг стал богатейшим мировым лидером, пишет издание Forbes.
Годовая зарплата премьер-министра Сингапура составляет почти $1,7 миллиона. Это делает политика самым высокооплачиваемым мировым лидером, говорится в публикации.
Второе место занимает президент Швейцарии Виола Амхерд. Ее годовой заработок - 570 тысяч. На третьем месте глава правительства Австралии Энтони Албаниз, на четвертом - американский лидер Джо Байден.
По данным Bloomberg, Россия вошла в мировой топ-5 по оттоку богатых граждан, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер-министр Сингапура стал самым богатым мировым лидером
- В итальянской Генуе появились листовки с поздравлениями Путину
- «Хезболла» заявила об атаке на израильскую базу к югу от Хайфы
- СМИ: умер актер, игравший депутата Виталия Наливкина
- Фильм «Джокер-2: Безумие на двоих» выйдет в кинотеатрах России 13 октября
- Тишковец: циклон «Кассандра» обрушит на Москву половину месячной нормы осадков
- Один человек погиб и 10 пострадали при стрельбе на юге Израиля
- В зоне СВО ликвидировали зятя Ирины Фарион
- Власти Грузии опровергли слухи о намерении признать Абхазию и Южную Осетию
- СМИ: Алтайский край столкнулся с дефицитом препарата от психических расстройств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru