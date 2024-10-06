Премьер-министр Сингапура стал самым богатым мировым лидером

Глава правительства Сингапура Лоренс Вонг стал богатейшим мировым лидером, пишет издание Forbes.

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Годовая зарплата премьер-министра Сингапура составляет почти $1,7 миллиона. Это делает политика самым высокооплачиваемым мировым лидером, говорится в публикации.

Второе место занимает президент Швейцарии Виола Амхерд. Ее годовой заработок - 570 тысяч. На третьем месте глава правительства Австралии Энтони Албаниз, на четвертом - американский лидер Джо Байден.

По данным Bloomberg, Россия вошла в мировой топ-5 по оттоку богатых граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ШвейцарияСингапур

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