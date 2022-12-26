Объёмы жилищного строительства выросли в Калужской области на 20%
В Калужской области за 11 месяцев 2022 года за счёт всех источников финансирования было построено 8210 квартир общей площадью 879,7 тысячи квадратных метра, сообщает Калугастат.
В ведомстве отметили, что это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также уточняется, что на собственные и заёмные средства граждан пришлось 79,1% от всего введённого по области жилья. Это 4903 жилых дома общей площадью 695,6 тысячи квадратных метров.
В Калугастате добавили, что в отчёт попали все жилые дома, введённые в 2022 году во всех муниципальных районах и городских округах региона.
Ранее агентство регионального развития Калужской области заявило, что в особой экономической зоне региона на боровской площадке началось строительство нового завода «Вкуспром», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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