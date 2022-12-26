Объёмы жилищного строительства выросли в Калужской области на 20%

В Калужской области за 11 месяцев 2022 года за счёт всех источников финансирования было построено 8210 квартир общей площадью 879,7 тысячи квадратных метра, сообщает Калугастат.

Власти Калужской области приняли стратегию развития региона до 2040 года

В ведомстве отметили, что это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также уточняется, что на собственные и заёмные средства граждан пришлось 79,1% от всего введённого по области жилья. Это 4903 жилых дома общей площадью 695,6 тысячи квадратных метров.

В Калугастате добавили, что в отчёт попали все жилые дома, введённые в 2022 году во всех муниципальных районах и городских округах региона.

Ранее агентство регионального развития Калужской области заявило, что в особой экономической зоне региона на боровской площадке началось строительство нового завода «Вкуспром», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьСтроительствоКалужская ОбластьЖилье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры