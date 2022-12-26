Объёмы жилищного строительства выросли в Калужской области на 20%

В ведомстве отметили, что это на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Также уточняется, что на собственные и заёмные средства граждан пришлось 79,1% от всего введённого по области жилья. Это 4903 жилых дома общей площадью 695,6 тысячи квадратных метров.

В Калугастате добавили, что в отчёт попали все жилые дома, введённые в 2022 году во всех муниципальных районах и городских округах региона.

Ранее агентство регионального развития Калужской области заявило, что в особой экономической зоне региона на боровской площадке началось строительство нового завода «Вкуспром», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

