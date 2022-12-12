Власти Калужской области приняли стратегию развития региона до 2040 года

По его словам, были определены четыре стратегических приоритета: социальное благополучие, высокотехнологичное лидерство, новая инвестиционная открытость и территориальная пересборка.

Он отметил, что документ прошёл широкое общественное обсуждение, а работа над ним завершалась уже в изменившихся условиях, «с учётом новых вызовов и новых задач».

«Президентом страны обозначена главная задача - улучшение жизни людей. Несмотря на новые экономические реалии, её решение остается приоритетом для нас. Это главная цель стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года. Сегодня этот документ принят», - добавил Шапша.

Ранее власти Калужской области приняли бюджет региона на 2023 год, более 62% расходов которого пойдут на социальные нужды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».