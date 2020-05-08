Объём онлайн-торговли в Москве в марте составил 16 млрд рублей

Товарооборот онлайн-торговли в столице в марте вырос на 38% – по сравнению с показателями февраля – и составил 16 млрд рублей. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

При этом, как заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, московский рынок онлайн-торговли активно развивается.

В свою очередь, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов подчеркнул, что с начала апреля традиционные сетевые ретейлеры продуктовых и непродуктовых товаров развернули масштабные программы онлайн-продаж и доставки в столичном регионе. Он отметил, что среднесуточный оборот предприятий розничной торговли в период с 20 по 26 апреля достиг 5,4 млрд рублей, а это на 5,6% больше, чем неделей ранее.

Отмечается, что в I квартале 2020 года товарооборот онлайн-торговли в Москве составил 37,8 млрд руб. Розница продолжает адаптироваться к ограничениям, введенным в связи с распространением коронавирусной инфекции, в частности, развивая сферу онлайн-продаж. Это происходит благодаря мерам поддержки, утвержденным Сергеем Собяниным.