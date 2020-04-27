Столица заключила контракты с малым бизнесом на 83 млрд рублей

Москва в первом квартале 2020 года заключила на 36% контрактов с малым бизнесом больше, чем за аналогичный период 2019 года. Так общий объем сделок составил порядка 83 млрд рублей.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что одним из проверенных инструментов, который способствует увеличению добросовестных представителей малого бизнеса на рынке Москвы, стал Портал поставщиков.

На столичном портале поставщиков появился электронный документооборот

Этот ресурс в автоматическом режиме позволяет предпринимателям начинать работу с закупками без каких-либо дополнительных вложений, что особенно значимо для малого бизнеса.

Ранее НСН сообщала, что на Портале поставщиков за первый квартал 2020 года с помощью инструмента котировочных сессий - упрощенных электронных аукционов было заключено 35 тысяч контрактов с малым и средним бизнесом. Это в полтора раза выше показателей за аналогичный период прошлого года.




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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
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