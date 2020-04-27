Столица заключила контракты с малым бизнесом на 83 млрд рублей

Москва в первом квартале 2020 года заключила на 36% контрактов с малым бизнесом больше, чем за аналогичный период 2019 года. Так общий объем сделок составил порядка 83 млрд рублей.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что одним из проверенных инструментов, который способствует увеличению добросовестных представителей малого бизнеса на рынке Москвы, стал Портал поставщиков.