Обязательную маркировку электронных сигарет введут в России
Обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей будет введена в России с 1 ноября 2022 года, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
Согласно опубликованному ведомством проекта постановления, такая необходимость возникла в связи с высокой долей контрафактной никотинсодержащей продукции.
«Введение обязательной маркировки средствами идентификации жидкостей видится единственно действенным способом оперативного решения вопроса выявления и пресечения нелегального оборота указанной продукции», - говорится в пояснительной записке.
В министерстве сослались на данные компании Euromonitor International, которая в результате проведённого исследования установила, что в 2021 году в России было реализовано электронных сигарет и жидкости для них на общую сумму 37,5 млрд рублей, а потери бюджета от неуплаты акциза эксперты оценили в 28,5 млрд.
Также в документе отмечается, что представители отрасли заявили о готовности к введению обязательной маркировки.
Ранее в национальной системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак» заявили, что самыми курящими регионами РФ являются Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, пишут «Известия».
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