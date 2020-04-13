«Черный день» или «белая полоса»?

Экономический кризис, вызванный ситуацией на нефтяном рынке и пандемией коронавируса, чреват для России значительным всплеском безработицы, - предупредил глава Счетной палаты. До конца текущего года количество безработных в стране может увеличиться с нынешних 2,5 миллионов человек до 8 миллионов, - считает Алексей Кудрин. В нынешних условиях, по мнению главы Счетной палаты, следует повысить пособие по безработице до полутора-двух минимальных размеров оплаты труда. И сам МРОТ тоже (сейчас он составляет 12 тысяч 130 рублей). Кроме того, Алексей Кудрин считает возможным ассигнование 2-3 триллионов рублей на поддержку возможности бизнеса выплачивать зарплаты сотрудникам: «наша финансовая система и государство способны мобилизовать такие средства», - заявил глава Счетной палаты.

Пора бы… Почти 50% работающих россиян сообщили о значительном падении дохода с начала вспышки коронавируса в стране, показал опрос, на который ссылается РБК. Четверть опрошенных сообщила, что их компания приостановила работу, 14% респондентов сказались отправленными в неоплачиваемый отпуск, 8% работу уже потеряли.

О помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавируса толковали в понедельник и в Госдуме и в правительстве России. Так, парламент уже во вторник готов рассмотреть новый пакет законопроектов о помощи гражданам и предпринимателям. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, на повестке дня – изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также адресная социальная поддержка. К примеру, в Бюджетный кодекс предлагается внести поправки, которые, по словам Володина, дадут возможность предприятиям взять кредит под зарплату и через систему госгарантий обеспечить этот займ. Прямой финансовой поддержки, как видно из этих формулировок, не предусматривается. Нет ее и в последних решениях кабмина: Правительство пошло на годовую рассрочку для наиболее пострадавших от пандемии малых и средних компаний по налогам, уплата которых была ранее отложена на шесть месяцев.

Бизнес, правда, давно ждет совсем другого – помощи рублем, а не отсрочкой платежей. Об этом говорится в обращении в правительство РСПП, ТПП и других бизнес-объединений России. В первую очередь, они добиваются расширения списка пострадавших отраслей, прямых выплат из бюджета сотрудникам в объеме 2/3 среднемесячного заработка, как это уже сделано в других странах.

Имя главного противника прямой финансовой помощи бизнесу назвал «Московский комсомолец». Как стало известно изданию, сторонниками выделения субсидий являются уже упомянутый нами глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, а также глава Минпромторга Денис Мантуров и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Против – министр финансов Антон Силуанов, который не устает напоминать, что Фонд национального благосостояния создавался на «черный день». Можно предположить, что в бизнес-среде вряд ли найдется кто-то считающий сложившуюся в экономике ситуацию «белой полосой».

