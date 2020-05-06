Общественник обосновал жизнестойкость торговых центров в пандемию

«Это довольно однобокий взгляд, потому что торговые центры хоть и утрачивают свою привлекательность в последние годы, но вместе с этим они искали новые форматы привлечения публики, открывая фудкорты, магазины и развлекательные зоны отдыха. Весь непродуктовый ритейл, который сейчас столкнулся с кризисом, не сразу выйдет из него и после снятия ограничений, но не стоит забывать, что во все кризисный времена ритейл всегда выживал и являлся локомотивом всей экономики. Поэтому говорить, что торговые центры исчезнут как класс, было бы неверно», - сообщил Олег Павлов.

Ранее стало известно, что потребительские расходы россиян возросли в майские праздники. Так, в период с 27 апреля по 3 мая типичная семья в среднем потратила на повседневные товары 4 368 рублей. А это на 1,9% больше, чем неделей ранее. Об этом заявили в исследовательском холдинге «Ромир». Аналитики подчеркнули, что в среднем нашими соотечественниками было потрачено на 80 рублей больше, чем неделей ранее.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года семейные расходы выросли на 239 рублей, или на 5,8%. До праздников обычная семья тратила на повседневные товары 4 288 рублей в неделю.

