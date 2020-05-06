Общественник обосновал жизнестойкость торговых центров в пандемию
Председатель «Общественной потребительской инициативы» в эфире НСН не согласился с прогнозами главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова о массовом сносе торговых центров после пандемии коронавируса.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предсказал массовый снос крупных торговых центров столицы, из-за их невыгодности для владельцев, которые заменят крупные торговые площади маленькими магазинами.
«Торговая среда приветствует малые форматы, поэтому я надеюсь, что большие бизнес-игроки пойдут по этому пути и начнут делать сотни маленьких магазинов вместо одного большого. Это благоприятный прогноз, и мне кажется, мы смогли бы к этому прийти» — передают его слова РИА Новости.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире НСН не согласился с мнением Сергея Кузнецова, заявив, что торговые центры, как и раньше, переживут кризис.
«Это довольно однобокий взгляд, потому что торговые центры хоть и утрачивают свою привлекательность в последние годы, но вместе с этим они искали новые форматы привлечения публики, открывая фудкорты, магазины и развлекательные зоны отдыха. Весь непродуктовый ритейл, который сейчас столкнулся с кризисом, не сразу выйдет из него и после снятия ограничений, но не стоит забывать, что во все кризисный времена ритейл всегда выживал и являлся локомотивом всей экономики. Поэтому говорить, что торговые центры исчезнут как класс, было бы неверно», - сообщил Олег Павлов.
Ранее стало известно, что потребительские расходы россиян возросли в майские праздники. Так, в период с 27 апреля по 3 мая типичная семья в среднем потратила на повседневные товары 4 368 рублей. А это на 1,9% больше, чем неделей ранее. Об этом заявили в исследовательском холдинге «Ромир». Аналитики подчеркнули, что в среднем нашими соотечественниками было потрачено на 80 рублей больше, чем неделей ранее.
При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года семейные расходы выросли на 239 рублей, или на 5,8%. До праздников обычная семья тратила на повседневные товары 4 288 рублей в неделю.
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