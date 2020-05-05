Россияне увеличили расходы в майские праздники

Объем повседневных расходов россиян незначительно вырос. В период с 27 апреля по 3 мая типичная семья в среднем потратила на повседневные товары 4 368 рублей. А это на 1,9% больше, чем неделей ранее. Об этом заявили в исследовательском холдинге «Ромир». Аналитики подчеркнули, что в среднем нашими соотечественниками было потрачено на 80 рублей больше, чем неделей ранее.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года семейные расходы выросли на 239 рублей, или на 5,8%. До праздников обычная семья тратила на повседневные товары 4 288 рублей в неделю.

Исследование: Россияне ближайшие полгода планируют экономить на развлечениях

Ранее НСН писала, что количество покупок, совершенных жителями России в торговых центрах и стрит-ритейлах, резко снизилось из-за опасений наших соотечественников, связанных со здоровьем и финансовым положением на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование, проведенное международным центром Romir и компанией BCG.

В его ходе выяснилось, что больше всего у россиян упал спрос на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). Кроме того, отмечается, что треть респондентов отказались от запланированных покупок мебели и бытовой техники в ближайшие полгода.

Также авторы исследования выяснили, что более половины респондентов связали сокращение своих расходов нахождением на самоизоляции, 14% приняли решение экономить в связи ожидаемым уменьшением доходов, ещё 8% — из-за того, что опасаются роста цен.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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