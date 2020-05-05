Россияне увеличили расходы в майские праздники
Объем повседневных расходов россиян незначительно вырос. В период с 27 апреля по 3 мая типичная семья в среднем потратила на повседневные товары 4 368 рублей. А это на 1,9% больше, чем неделей ранее. Об этом заявили в исследовательском холдинге «Ромир». Аналитики подчеркнули, что в среднем нашими соотечественниками было потрачено на 80 рублей больше, чем неделей ранее.
При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года семейные расходы выросли на 239 рублей, или на 5,8%. До праздников обычная семья тратила на повседневные товары 4 288 рублей в неделю.
Ранее НСН писала, что количество покупок, совершенных жителями России в торговых центрах и стрит-ритейлах, резко снизилось из-за опасений наших соотечественников, связанных со здоровьем и финансовым положением на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на исследование, проведенное международным центром Romir и компанией BCG.
В его ходе выяснилось, что больше всего у россиян упал спрос на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). Кроме того, отмечается, что треть респондентов отказались от запланированных покупок мебели и бытовой техники в ближайшие полгода.
Также авторы исследования выяснили, что более половины респондентов связали сокращение своих расходов нахождением на самоизоляции, 14% приняли решение экономить в связи ожидаемым уменьшением доходов, ещё 8% — из-за того, что опасаются роста цен.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- В Петербурге задержаны блогеры, пожарившие шашлыки в центре города
- В Госдуме предположили причины ухода главы Нижнего Новгорода
- Лукашенко пожелал заразившемуся COVID-19 Мишустину скорейшего выздоровления
- УЕФА начал возврат денег за билеты на матчи ЧЕ-2020
- Герой России обвинил в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево весь экипаж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru