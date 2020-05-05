Россияне увеличили расходы в майские праздники

Объем повседневных расходов россиян незначительно вырос. В период с 27 апреля по 3 мая типичная семья в среднем потратила на повседневные товары 4 368 рублей. А это на 1,9% больше, чем неделей ранее. Об этом заявили в исследовательском холдинге «Ромир». Аналитики подчеркнули, что в среднем нашими соотечественниками было потрачено на 80 рублей больше, чем неделей ранее.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года семейные расходы выросли на 239 рублей, или на 5,8%. До праздников обычная семья тратила на повседневные товары 4 288 рублей в неделю.