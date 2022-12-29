МС-21 с российским двигателем и крылом одобрила Росавиация

Самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом одобрен Росавиацией. Об этом заявила корпорация «Иркут», уточнив, что в этом году выполнено свыше 160 успешных испытательных полетов на самолете МС-21 с силовой установкой ПД-14.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это подтверждает успешную замену ключевых элементов лайнера на российские — двигателя ПД-14 и крыла, передает РИА Новости.