МС-21 с российским двигателем и крылом одобрила Росавиация

Самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом одобрен Росавиацией. Об этом заявила корпорация «Иркут», уточнив, что в этом году выполнено свыше 160 успешных испытательных полетов на самолете МС-21 с силовой установкой ПД-14.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это подтверждает успешную замену ключевых элементов лайнера на российские — двигателя ПД-14 и крыла, передает РИА Новости.

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Также одобрение от Росавиации получили беспилотник вертолетного типа БАС-200, новая конфигурация вертолета Ми-171 А3 и усовершенствованная версия вертолета «Ансат», сообщила пресс-служба.

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Предполагается, что после его запуска в серийное производство, он вытеснит с рынка Boeing и Airbus, рассказал НСН авиационный эксперт Роман Гусаров. По его словам, в коммерческую эксплуатацию МС-21 может поступить в 2025 году.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СамолетыМс-21
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