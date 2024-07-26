«Накачка деньгами»: Экс-глава ЦБ заявил, что ставка в 18% не перебьет инфляцию
Сергей Дубинин заявил НСН, что инфляция растет из-за повышенного спроса населения, что вызвано высокими зарплатами военных и социальными выплатами.
Инфляция в России растет из-за повышенного спроса населения, что вызвано высокими зарплатами военных и социальными выплатами, повышение ключевой ставки не может значительно изменить ситуацию, заявил НСН экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.
Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку — с 16% до 18% годовых. Регулятор объяснил решение тем, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Дубинин заметил, что у инфляции сегодня другие причины.
«Для экономики от этого решения я не ожидаю ни пользы, ни вреда. Это символический жест, потому что сотрудники ЦБ публично неоднократно говорили, что основой инфляции сегодня является повышенный спрос. А рождается он из бюджетного стимула, социальных выплат производится очень много в настоящее время, зарплаты военных растут, все вместе создает очень высокий спрос. А предложение, на что потратить эти деньги, не успевает. И на фоне этого происходит рост цен, как естественная реакция на накачку экономики деньгами», - объяснил он.
В связи с этим изменение ставки может лишь незначительно склонить потребителей в сторону сбережения, но на инфляции это отразится минимально, уверен Дубинин.
«Инфляция будет сохраняться на том же уровне. Люди будут думать, что дальше инфляция будет расти, поэтому будут стремиться покупать сейчас, пока не подорожало. Это может продолжаться достаточно долго. Если инфляция станет выходить за пределы, например, достигнет двузначных значений, тут уже появляется риск для экономического роста. Рост цен на уровне 10-12% не будет пока катастрофой. Повышение ключевой ставки может только изменить стремление людей сберегать деньги. Ставки по вкладам будут высокими, люди немного отложат деньги и не будут их так лихорадочно тратить, но это не факт», - подытожил собеседник НСН.
На заседании по ключевой ставке 7 июня ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%. Такое значение ставки сохранялось с декабря прошлого года. Тогда ставку подняли до 16% годовых с 15%, передает «Радиоточка НСН».
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