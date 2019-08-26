Обоюдоострый бумеранг. Эксперт оценил новые санкции США против РФ

В понедельник, 26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций по делу Скрипалей. В частности, он предполагает ограничения на операции с госдолгом России. Американским банкам запрещено кредитовать российское правительство и участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Кроме того, Вашингтон требует от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России.

В эфире НСН экономист, независимый эксперт Андрей Суздальцев рассказал, как новые санкции против России отразятся на американской экономике (слушайте аудио).

«Поражает, что попутно запрещается [предоставлять кредиты России] международным финансовым организациям, Международному валютному фонду, в котором, кстати, и Россия участвует, мы там имеем свои голоса. Американская сторона распространяет свою юрисдикцию в заочном порядке на международные финансовые структуры. Есть и упоминание об ограничениях по торговле. Но любопытная вещь, что не затрагиваются российские госкомпании и вторичный рынок суверенного долга, разного рода перепродажи долговых обязательств этими санкциями не затрагиваются. Это был бы вообще подрыв мировой системы.