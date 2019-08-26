Обоюдоострый бумеранг. Эксперт оценил новые санкции США против РФ

В эфире НСН замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ рассказал НСН, как ограничения против российского госдолга отразятся на экономике США и мира. 

В понедельник, 26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций по делу Скрипалей. В частности, он предполагает ограничения на операции с госдолгом России. Американским банкам запрещено кредитовать российское правительство и участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Кроме того, Вашингтон требует от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России.

В эфире НСН экономист, независимый эксперт Андрей Суздальцев рассказал, как новые санкции против России отразятся на американской экономике (слушайте аудио).

«Поражает, что попутно запрещается [предоставлять кредиты России] международным финансовым организациям, Международному валютному фонду, в котором, кстати, и Россия участвует, мы там имеем свои голоса. Американская сторона распространяет свою юрисдикцию в заочном порядке на международные финансовые структуры. Есть и упоминание об ограничениях по торговле. Но любопытная вещь, что не затрагиваются российские госкомпании и вторичный рынок суверенного долга, разного рода перепродажи долговых обязательств этими санкциями не затрагиваются. Это был бы вообще подрыв мировой системы.

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Тут есть такой нюанс, что это может быть прецедент и для американского государственного долга, потому что получается, что они себе привилегированную такую долговую резервацию сделали. Косвенно такие финансовые ограничения скажутся и на американских финансовых обязательствах, их ценности. Мы знаем, что из финансовых обязательств госдолга США вышла Россия, там остался небольшой объем наших вложений, и выходит Китай. Они могут этими санкциями этот процесс подстегнуть. Совершенно ясно, что санкции это такой обоюдоострый бумеранг, и думаю, что со временем это, конечно, скажется и на американской экономике», — предупредил эксперт.

Напомним, что первый пакет американских санкций против России в связи с «делом Скрипалей» Вашингтон активировал год назад. Ограничения были частичными - запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Документ предусматривал введение второй части мер в случае отсутствия гарантий применения государством химического оружия.

Москва неоднократно опровергла обвинения выдвинутые в её адрес в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британская сторона так и не предоставила доказательств причастности России к инциденту в Солсбери в марте 2018 года.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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