Обоюдоострый бумеранг. Эксперт оценил новые санкции США против РФ
В эфире НСН замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ рассказал НСН, как ограничения против российского госдолга отразятся на экономике США и мира.
В понедельник, 26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций по делу Скрипалей. В частности, он предполагает ограничения на операции с госдолгом России. Американским банкам запрещено кредитовать российское правительство и участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Кроме того, Вашингтон требует от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России.
В эфире НСН экономист, независимый эксперт Андрей Суздальцев рассказал, как новые санкции против России отразятся на американской экономике (слушайте аудио).
«Поражает, что попутно запрещается [предоставлять кредиты России] международным финансовым организациям, Международному валютному фонду, в котором, кстати, и Россия участвует, мы там имеем свои голоса. Американская сторона распространяет свою юрисдикцию в заочном порядке на международные финансовые структуры. Есть и упоминание об ограничениях по торговле. Но любопытная вещь, что не затрагиваются российские госкомпании и вторичный рынок суверенного долга, разного рода перепродажи долговых обязательств этими санкциями не затрагиваются. Это был бы вообще подрыв мировой системы.
Тут есть такой нюанс, что это может быть прецедент и для американского государственного долга, потому что получается, что они себе привилегированную такую долговую резервацию сделали. Косвенно такие финансовые ограничения скажутся и на американских финансовых обязательствах, их ценности. Мы знаем, что из финансовых обязательств госдолга США вышла Россия, там остался небольшой объем наших вложений, и выходит Китай. Они могут этими санкциями этот процесс подстегнуть. Совершенно ясно, что санкции это такой обоюдоострый бумеранг, и думаю, что со временем это, конечно, скажется и на американской экономике», — предупредил эксперт.
Напомним, что первый пакет американских санкций против России в связи с «делом Скрипалей» Вашингтон активировал год назад. Ограничения были частичными - запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Документ предусматривал введение второй части мер в случае отсутствия гарантий применения государством химического оружия.
Москва неоднократно опровергла обвинения выдвинутые в её адрес в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британская сторона так и не предоставила доказательств причастности России к инциденту в Солсбери в марте 2018 года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Грудинин назвал рейдерством изъятие неиспользуемых земель Минсельхозом
- Обоюдоострый бумеранг. Эксперт оценил новые санкции США против РФ
- К 1 сентября цветы станут дороже на 70%
- Желание Трампа вернуть Россию в G7 объяснили провалом доклада Мюллера
- В США ищут смысл российских пусков баллистических ракет на Северном полюсе