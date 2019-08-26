Мировые новости на завтрак: Санкции за Скрипалей 2.0 и ядерные идеи Трампа

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В понедельник, 26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском городе Солсбери.

В частности, санкции предполагают ограничения на операции с госдолгом России. Об этом говорится в документе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, размещенном на сайте Федерального реестра страны.

Согласно новым санкциям, американским банкам запрещено кредитовать российское правительство и участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Кроме того, Вашингтон требует от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России.

