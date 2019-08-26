Мировые новости на завтрак: Санкции за Скрипалей 2.0 и ядерные идеи Трампа

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру понедельника, 26 августа.

1

Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей

В понедельник, 26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском городе Солсбери.

В частности, санкции предполагают ограничения на операции с госдолгом России. Об этом говорится в документе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, размещенном на сайте Федерального реестра страны.

Согласно новым санкциям, американским банкам запрещено кредитовать российское правительство и участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Кроме того, Вашингтон требует от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России.

2

СМИ узнали об идее Трампа разгонять ураганы ядерным оружием

Американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности бороться с ураганами с помощью ядерного оружия. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на неназванных участников таких заседаний.

Так, например, в ходе одного из брифингов глава Белого дома поинтересовался, почему нельзя ударить «в самый центр» урагана с помощью ядерной бомбы.

По данным источников, один из присутствовавших на заседании пообещал президенту рассмотреть такую идею, в то время как другие участники были шокированы предложением главы государства. Axios отмечает, что идея так и не получила развития.

3

Гуайдо попросил страны G7 обсудить с Россией Венесуэлу

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к странам «Большой семёрки» с просьбой обсудить вместе с Россией, Кубой и Китаем возможности разрешения кризиса в Боливарианской республике. Об этом пишет газета El Nacional со ссылкой на его пресс-службу.

Гуйадо отметил, что Россия, Куба и Китай продолжают сохранять торговые, политические и военные отношения с действующей властью Венесуэлы, которые, по его словам, только усугубляют кризис в стране.

Оппозиционер также попросил включить обсуждение Венесуэлы в повестку следующей встречи G7.

4

Полиция Бразилии выясняет, кто поджигает амазонские леса

Федеральная полиция Бразилии занялась расследованием поджогов лесов в бассейне Амазонки. Как пишет NYT, власти страны направили на борьбу с огнем более 43 тысяч солдат.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару подвергся критике со стороны лидеров европейских государств за отсутствие мер по борьбе с пожарами в амазонских лесах. 

Президент Франции Эммануэль Макрон, например, потребовал от бразильского лидера немедленно начать реально бороться со стихийным бедствием и перестать вырубать леса для расширения сельского хозяйства страны. 

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:Дональд ТрампДело СкрипаляБразилияВенесуэла

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