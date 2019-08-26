Мировые новости на завтрак: Санкции за Скрипалей 2.0 и ядерные идеи Трампа
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру понедельника, 26 августа.
Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей
В понедельник, 26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском городе Солсбери.
В частности, санкции предполагают ограничения на операции с госдолгом России. Об этом говорится в документе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, размещенном на сайте Федерального реестра страны.
Согласно новым санкциям, американским банкам запрещено кредитовать российское правительство и участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Кроме того, Вашингтон требует от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России.
СМИ узнали об идее Трампа разгонять ураганы ядерным оружием
Американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности бороться с ураганами с помощью ядерного оружия. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на неназванных участников таких заседаний.
Так, например, в ходе одного из брифингов глава Белого дома поинтересовался, почему нельзя ударить «в самый центр» урагана с помощью ядерной бомбы.
По данным источников, один из присутствовавших на заседании пообещал президенту рассмотреть такую идею, в то время как другие участники были шокированы предложением главы государства. Axios отмечает, что идея так и не получила развития.
Гуайдо попросил страны G7 обсудить с Россией Венесуэлу
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к странам «Большой семёрки» с просьбой обсудить вместе с Россией, Кубой и Китаем возможности разрешения кризиса в Боливарианской республике. Об этом пишет газета El Nacional со ссылкой на его пресс-службу.
Гуйадо отметил, что Россия, Куба и Китай продолжают сохранять торговые, политические и военные отношения с действующей властью Венесуэлы, которые, по его словам, только усугубляют кризис в стране.
Оппозиционер также попросил включить обсуждение Венесуэлы в повестку следующей встречи G7.
Полиция Бразилии выясняет, кто поджигает амазонские леса
Федеральная полиция Бразилии занялась расследованием поджогов лесов в бассейне Амазонки. Как пишет NYT, власти страны направили на борьбу с огнем более 43 тысяч солдат.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару подвергся критике со стороны лидеров европейских государств за отсутствие мер по борьбе с пожарами в амазонских лесах.
Президент Франции Эммануэль Макрон, например, потребовал от бразильского лидера немедленно начать реально бороться со стихийным бедствием и перестать вырубать леса для расширения сельского хозяйства страны.
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