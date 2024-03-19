Оборот рынка наружной рекламы в России вырос на рекордные 45% за год

В отрасли связывают это с уходом с российского рынка многих западных брендов. Отечественные бренды таким образом решали вопрос своей узнаваемости.

При этом в 2024 году каждая вторая российская компания намерена сократить расходы. Из них треть снизит расходы в пределах 10%, 13% организаций — на 20-30%, еще 2% — на 40-50%. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на опрос сервиса «Актион Финансы».

Отмечается, что половина компаний намерена отказаться от раздачи сувенирной продукции с логотипом, от листовок и наружной рекламы хотят отказаться 30%. При этом 28% компаний откажутся от конференций и профильных выставок, а 26% — от маркетинговых исследований. Указывается, что оставшиеся снизят траты за счет заморозки запусков новых продуктов, продвижения товаров и расширения маркетинговых каналов, передает «Радиоточка НСН».

