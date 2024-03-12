Роскомнадзор: Оборот рекламы в Instagram в 2023 году составил 900 млн рублей

Российские рекламодатели в 2023 году вложили 900 млн рублей в продвижение своих товаров и услуг в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), сообщают «Ведомости».

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Издание ссылается на данные Роскомнадзора, согласно которым больше всего денег потратили бренды одежды и аксессуаров (17% от общего количества), марки продуктов питания (15%), контентные платформы (12,9%), бренды парфюмерии и косметики (12,2%) и техники (8,2%).

ТОП-5 инфлюенсеров, имеющих более миллиона подписчиков, больше всего от рекламных интеграций заработала певица Клава Кока (21,2 млн рублей), стилист Карина Нигай (18,2 млн), актриса Анна Хилькевич (9,9 млн), певица Карина Кросс (8,6 млн) и певец Дава (4,7 млн).

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси набрал 500 млн подписчиков в Instagram. Он занимает второе место по данному показателю, проигрывая Криштиану Роналду, на которого подписаны 622 млн пользователей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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