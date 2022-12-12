Экономист объяснил возвращение к бумажным купюрам мелкого достоинства

Пяти- и десятирублевые купюры вернут в обиход из-за дешевизны их изготовления и обслуживания, также немаловажными факторами послужили увеличение оборота бумажных денег и повышение срока службы купюры. Об этом НСН рассказал экономист Денис Ракша.

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Ранее «Гознак» заявил о планах снова выпускать купюры достоинством в пять и десять рублей. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на гендиректора «Гознака» Аркадия Трачука. По его словам, такие купюры могут вернуться в оборот уже в 2023 году. Трачук отметил, что объем выпуска будет зависеть от региона. Ракша объяснил возвращение бумажных купюр мелкого достоинства дешевизной их производства и рассказал, как это событие отразится на российской экономике.

«Это нельзя назвать значимым событием для экономики. Наличное денежное обращение — это отдельная история. Когда “Гознак” и Центробанк ведут разговор о замене монет на бумажные деньги или наоборот, во главу угла ставится стоимость изготовления и обслуживания этих денег. Получается, что бумажные купюры сейчас обойдутся дешевле. К тому же, железные деньги массово оседают в копилках, карманах и так далее, выпадая из оборота, и требуют чеканки новых монет», — сказал Ракша.

Собеседник НСН отметил, что в свете последних событий увеличиваются темпы роста наличных расчетов.

«В последние годы в России наблюдалась ярко выраженная тенденция к увеличению объема безналичных денег в обращении: платежи с помощью банковских карт, мобильных телефонов, системы быстрых платежей, QR-кодов и так далее. В течение 2022 года темпы роста безналичного обращения явно сократились, наличные же деньги, напротив, используются более активно, таким образом, стала ощущаться нехватка мелких купюр», — пояснил он.

В заключение экономист обозначил еще одну причину выпуска бумажных денег.

«Сейчас уже применяются новые технологии, бумажные деньги стали не совсем бумажными, а скорее пластиковыми или с добавлением пластических наполнителей, что очень сильно повышает срок их службы и количество раз использования в обороте», — заключил Ракша.

Ранее директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов заявил, что российские банки не готовы к выпуску новых купюр, так как все банкоматы были поставлены иностранными производителями, оборудование и ПО нужно адаптировать под Россию, однако не все кредитные организации успели это сделать.

