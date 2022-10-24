«Было чем заняться»: Российские банки не готовы к выпуску новых купюр

Юрий Грибанов отметил, что все банкоматы были поставлены иностранными производителями, оборудование и ПО нужно адаптировать под Россию, не все банки успели это сделать. 

Для выпуска новых купюр банкам необходимо завершить процесс настройки банкоматов на российское оборудование и ПО, заявил директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в беседе с НСН.

Накануне банки предложили отложить выпуск новых сторублевых купюр на два года, чтобы успеть провести техническое переоснащение банкоматов. По данным Ассоциации банков России, 80% банкоматов не смогут принять новые купюры.

«В современных условиях два года – это практически бесконечность. Банки можно понять, проблема техническая есть, все банкоматы поставлены иностранными производителями – и оборудование, и ПО, которое, вероятно, уже адаптировано под Россию. Но далеко не все банки смогли это сделать, в этом году банкам было чем заняться», - отметил Грибанов.

При этом, по его словам Центробанку не нужны какие-либо проблемы при выпуске новых купюр, поэтому, вероятно, к банкам прислушаются и выпуск отложат.

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«Если ЦБ все-таки решит вводить новые купюры в обращение, то он способен этот срок сдвинуть, например, на год. Эти два года – пример торга, обсуждения. ЦБ проявил себя как регулятор, который готов слушать рынок. Если банки смогут аргументировать, о сроке смогут договориться», - добавил собеседник НСН.

На фоне возникших трудностей банки не спешат избавляться от «лишних» банкоматов, но могут пойти на такой шаг в будущем, подчеркнул Грибанов.

«Количество банкоматов может сокращаться, значительная доля операций ушла в «онлайн», о наличных в глобальном смысле люди вспоминают только в какие-то неожиданные моменты. Но клиенту спокойнее, когда он знает, что есть банкоматы недалеко, это психологическая история», - добавил он.

О том, что крупнейшие банки России планируют закупить отечественные банкоматы на базе процессоров «Эльбрус», стало известно в июне. По данным РБК, выпуск оборудования ожидается в 2023 году. Как отмечают эксперты, не все комплектующие банкоматов будут отечественными, и с производством могут возникнуть сложности.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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