«Было чем заняться»: Российские банки не готовы к выпуску новых купюр

Для выпуска новых купюр банкам необходимо завершить процесс настройки банкоматов на российское оборудование и ПО, заявил директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в беседе с НСН.

Накануне банки предложили отложить выпуск новых сторублевых купюр на два года, чтобы успеть провести техническое переоснащение банкоматов. По данным Ассоциации банков России, 80% банкоматов не смогут принять новые купюры.

«В современных условиях два года – это практически бесконечность. Банки можно понять, проблема техническая есть, все банкоматы поставлены иностранными производителями – и оборудование, и ПО, которое, вероятно, уже адаптировано под Россию. Но далеко не все банки смогли это сделать, в этом году банкам было чем заняться», - отметил Грибанов.

При этом, по его словам Центробанку не нужны какие-либо проблемы при выпуске новых купюр, поэтому, вероятно, к банкам прислушаются и выпуск отложат.