«Деньги могут обнулиться»: Экс-министр труда предупредил о махинациях с вкладами

«Речь идет о том, какие будут приняты меры Минфином и ЦБ для наполнения бюджета. Бюджет сейчас требует дополнительных денег. Однако формы пополнения бюджета гораздо разнообразнее, чем соотношение доллара и рубля. Меня очень страшно волнует колоссальная реклама, которую привязывают к ставке, связанная с тем, что советуют хранить деньги в банках на депозитах. Мне это внушает определенные опасения, желание завести как можно больше денег в банки. Деньги в банках – это не твои деньги, они в любой момент могут куда-то прыгнуть, могут обнулиться. Самое страшное, что может нас ожидать, это определенные махинации с вкладами, например, замораживание вкладов. Это даже пирамидой быть не может, поскольку это массовое явление», - предупредил он.

Россияне будут готовы заплатить подоходный налог с банковских вкладов, так как сегодня это самый спокойный и надежный способ заработка, к которому обращаются даже профессиональные инвесторы, заявил ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев «Радиоточке НСН».

