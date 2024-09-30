«Деньги могут обнулиться»: Экс-министр труда предупредил о махинациях с вкладами
Сергей Калашников заявил НСН, что настороженно относится к активной рекламе банковских вкладов.
Россияне должны внимательнее относиться к банковским вкладам, нельзя исключать «махинаций», которые приведут к обнулению и заморозке средств, заявил НСН бывший министр труда РФ, экономист Сергей Калашников.
Экономист Евгений Змиев заподозрил неладное в том, что инфляция, по данным ЦБ, растет, а устанавливаемый ЦБ «непрозрачный» валютный курс стоит на месте. Это может привести к ситуации, подобной дефолту в 1998 году, заявил он в пресс-центре НСН. По его словам, есть интересы бюджета и экономики РФ, которые направлены на то, чтобы курс доллара выходил на 150-160 рублей в ближайшие полгода-год. Калашников указал на другую смежную проблему.
«Речь идет о том, какие будут приняты меры Минфином и ЦБ для наполнения бюджета. Бюджет сейчас требует дополнительных денег. Однако формы пополнения бюджета гораздо разнообразнее, чем соотношение доллара и рубля. Меня очень страшно волнует колоссальная реклама, которую привязывают к ставке, связанная с тем, что советуют хранить деньги в банках на депозитах. Мне это внушает определенные опасения, желание завести как можно больше денег в банки. Деньги в банках – это не твои деньги, они в любой момент могут куда-то прыгнуть, могут обнулиться. Самое страшное, что может нас ожидать, это определенные махинации с вкладами, например, замораживание вкладов. Это даже пирамидой быть не может, поскольку это массовое явление», - предупредил он.
Россияне будут готовы заплатить подоходный налог с банковских вкладов, так как сегодня это самый спокойный и надежный способ заработка, к которому обращаются даже профессиональные инвесторы, заявил ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев «Радиоточке НСН».
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