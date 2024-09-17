ЦБ повысил прогноз по росту вкладов населения до 16-21%

Столь сильный рост уступает лишь показателям IV квартала 2023 года. Почти треть прироста объясняется капитализацией процентов по вкладам и ростом ставок. Также сыграло роль увеличение уровня доходов россиян.

По данным регулятора, рост демонстрировали только средства в рублях. Привлекательность депозитов объясняются выгодными ставками (16,1% годовых против 14,8% в марте 2024 года). При этом средства в валюте демонстрируют падение на 2,5% (доля в общих средствах — 7,9% против 8,7% в I квартале текущего года).

В сложившейся ситуации Центробанк принял решение повысить прогноз по росту средств на счетах в банках с 14-19% до 16-21%.

Ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев заявил, что россияне будут готовы заплатить подоходный налог с банковских вкладов, так как сегодня это самый спокойный и надежный способ заработка, к которому обращаются даже профессиональные инвесторы.

