Обманутых дольщиков все больше. Как россиянам покупать жилье?
Эксперты рассказали НСН, как вложить деньги в квартиру и не пострадать от недобросовестных застройщиков.
Счетная палата (СП) заявила о риске дальнейшего роста числа обманутых дольщиков в России. По данным СП, это обусловлено снижением покупательной способности населения, участившимися случаями банкротства застройщиков, а также нехваткой финансирования программ помощи обманутым дольщикам. По разным экспертным оценкам, общее количество обманутых дольщиков сейчас составляет от 180 до 200 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте СП.
Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН призвал в корне менять систему финансирования жилищного строительства, чтобы избежать появления обманутых дольщиков.
«Чтобы избежать появления обманутых дольщиков, нужно глобально изменить схему привлечения средств в жилищное строительство. Нужно строить за счет кредитных средств банков, как это происходит во всем мире, и продавать на рынке готовое жилье. Акцент жилищной реформы нужно сделать не на строительстве 30-этажных и более «человейников», а на предоставлении людям земельных участков под жилищное строительство. И пригород с дачами начать превращать в нормальное полноценное загородное жилье. Для этого нужно формировать инфраструктуру, дорожные сети. У нас всего 2% территории занято поселениями, зачем мы загоняем людей в каменные джунгли?» — заявил Апрелев.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков. Между тем, в Счетной палате возникли вопросы к работе самого фонда. Аудиторы обратили внимание на многократное превышение заработной платы сотрудников фонда относительно средней по России и Москве. В СП отметили, что «высокий уровень зарплат пока не подкреплен значимыми результатами».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в апреле заявил, что правительство выделит еще 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам. По его словам, эти средства смогут решить проблемы как минимум десяти тысяч россиян. Кроме того, кабмин пообещал выделить дополнительные 12 миллиардов рублей на поддержку строительных компаний, чтобы те достроили дома, а люди получили ключи от квартир в срок.
Управляющий партнер юридической компании «Кучерена и партнеры» Анастасия Кучерена в эфире НСН рассказала, как не стать обманутым дольщиком.
«С 2019 был осуществлен переход на проектное финансирование строительства жилья. Естественно, такие нововведения повлияли на цены. Но, мне кажется, лучше заплатить дороже, но быть абсолютно уверенным в том, что ты получишь объект, в который ты инвестировал, чувствуя, что ты защищен со всех сторон», — заявила адвокат.
На последнем заседании набсовета Фонда защиты прав дольщиков в 2019 году, прошедшего 25 декабря, было решено выплатить компенсации по 123 проблемным домам в 16 регионах — это около 8 тысяч дольщиков. На март текущего года в Единый реестр проблемных объектов включено более трех тысяч домов и свыше тысячи застройщиков в 76 регионах. Наиболее сложная ситуация складывается в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.
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