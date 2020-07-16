Обманутых дольщиков все больше. Как россиянам покупать жилье?

Счетная палата (СП) заявила о риске дальнейшего роста числа обманутых дольщиков в России. По данным СП, это обусловлено снижением покупательной способности населения, участившимися случаями банкротства застройщиков, а также нехваткой финансирования программ помощи обманутым дольщикам. По разным экспертным оценкам, общее количество обманутых дольщиков сейчас составляет от 180 до 200 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте СП.

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН призвал в корне менять систему финансирования жилищного строительства, чтобы избежать появления обманутых дольщиков.

«Чтобы избежать появления обманутых дольщиков, нужно глобально изменить схему привлечения средств в жилищное строительство. Нужно строить за счет кредитных средств банков, как это происходит во всем мире, и продавать на рынке готовое жилье. Акцент жилищной реформы нужно сделать не на строительстве 30-этажных и более «человейников», а на предоставлении людям земельных участков под жилищное строительство. И пригород с дачами начать превращать в нормальное полноценное загородное жилье. Для этого нужно формировать инфраструктуру, дорожные сети. У нас всего 2% территории занято поселениями, зачем мы загоняем людей в каменные джунгли?» — заявил Апрелев.