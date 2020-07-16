Новости за ночь: Обманутых дольщиков в России станет больше

Аудиторы Счётной палаты заявили о риске увеличения количества долгостроев и числа обманутых дольщиков. Как отмечают в пресс-службе ведомства, это связано со снижением покупательной способности населения, а также новыми случаями банкротства небольших и средних застройщиков.

Только в марте в стране насчитывалось свыше трёх тысяч проблемных домов, говорят в Счётной палате. Самой сложной называют ситуацию в Москве, Московской области, Ленинградской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае, передаёт «Интерфакс».

Регионы не ведут учёт по обманутым дольщикам с середины 2019 года, когда таких граждан было около 48 тысяч. Сейчас их уже 180-200 тысяч, полагают эксперты.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Счетная ПалатаЖильеСтроительствоИпотека
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