Названа сумма банковского вклада, позволяющая жить на проценты

Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни в России, для каждого своя, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего директора по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрея Ревенко.

По его словам, если семья состоит из четырех человек, то это 100 тысяч рублей. Для получения таких денег в виде процентов по депозиту им в течение последних 10 лет пришлось бы держать на банковском вкладе свыше 12 миллионов рублей.