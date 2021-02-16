Названа сумма банковского вклада, позволяющая жить на проценты

Сумма дохода, позволяющего поддерживать приемлемый уровень жизни в России, для каждого своя, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего директора по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрея Ревенко.

По его словам, если семья состоит из четырех человек, то это 100 тысяч рублей. Для получения таких денег в виде процентов по депозиту им в течение последних 10 лет пришлось бы держать на банковском вкладе свыше 12 миллионов рублей.

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В 2021 году на фоне снижения ключевой ставки Банка России до исторического минимума в 4,25%, средняя доходность по депозитам составляет 4,5% годовых. Теперь доход в 100 тысяч рублей в месяц с депозита можно получить, лишь имея на вкладе более 26 миллионов рублей.

В качестве альтернатив вкладам Ревенко назвал рынок ценных бумаг и покупку недвижимости.

По словам эксперта, чтобы сохранить деньги, лучше обратиться в банки, предлагающие максимальный процент, при этом финансовые учреждения должны быть достаточно надежные.

При этом, если Центробанк России в 2021 году примет решение об увеличении ключевой ставки, это приведет к росту ставок по банковским вкладам.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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