Силуанов опроверг утверждения о планах повысить налоги
Министр финансов Антон Силуанов опроверг данные о планах повысить налоги и заморозить вклады в России. Об этом глава Минфина рассказал в интервью РИА Новости.
«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются», —указал Силуанов.
Министр подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе уже приняты, сейчас экономике требуется создание условий для устойчивости финансов и роста доходов населения. Власти работают с расходной частью бюджета и готовят предложения, чтобы сделать его более сбалансированным.
Кроме того, Силуанов рассказал, что в стране проявляются результаты охлаждения экономики - снижаются инфляция и процентные ставки.
«Наша задача перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения», — добавил министр.
Ранее Силуанов заявил, что дополнительные доходы бюджета в связи с ростом цен на нефть могут составить около 200 млрд рублей.
Горячие новости
- В Ленобласти в результате массовой драки на птицефабрике пострадали 20 человек
- Силуанов опроверг утверждения о планах повысить налоги
- Российский книжный союз ждет от государства поддержки библиотек
- Над российскими регионами за два часа уничтожили 26 БПЛА
- Душат по очереди: Книжный союз призвал объединиться против маркетплейсов
- Рособрнадзор: Досрочный этап ЕГЭ прошел штатно
- Психолог заявил, что нейросети не помогут кардинально изменить личную жизнь
- В Астраханской области БПЛА атаковали газоперерабатывающий завод
- Сложно бросить: Любовь к американским сериалам сравнили с курением
- Пять причин: Трамп готовится возобновить военные действия против Ирана