Силуанов опроверг утверждения о планах повысить налоги

Министр финансов Антон Силуанов опроверг данные о планах повысить налоги и заморозить вклады в России. Об этом глава Минфина рассказал в интервью РИА Новости.

«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются», —указал Силуанов.

Министр подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе уже приняты, сейчас экономике требуется создание условий для устойчивости финансов и роста доходов населения. Власти работают с расходной частью бюджета и готовят предложения, чтобы сделать его более сбалансированным.

Кроме того, Силуанов рассказал, что в стране проявляются результаты охлаждения экономики - снижаются инфляция и процентные ставки.

«Наша задача перейти к сбалансированному росту без бюджетных накачек экономики, созданию условий для устойчивых финансов и роста доходов населения», — добавил министр.

Ранее Силуанов заявил, что дополнительные доходы бюджета в связи с ростом цен на нефть могут составить около 200 млрд рублей.

