Объем застрахованных банковских вкладов россиян рекордно вырос на 21%

Объем подлежащих страхованию банковских вкладов россиян в 2023 году вырос на 21%, превысив 60 триллионов рублей, сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Отмечается, что такие темпы роста оказались максимальными за последние 13 лет. Так, средний размер вкладов россиян за год увеличился на 50 тысяч рублей, составив 324 тысячи.

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Эксперты банковской отрасли отмечают, что действующие лимиты страхового возмещения обеспечивают полную защиту средств 98% вкладчиков.

В 2023 году темпы прироста средств населения на депозитах в банках увеличились в 19 раз, сообщила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Регулятор отметил, что годом ранее темпы роста вкладов составляли 1%. На начало 2024 года показатель увеличился до 19,7%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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