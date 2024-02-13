Объем застрахованных банковских вкладов россиян рекордно вырос на 21%

Объем подлежащих страхованию банковских вкладов россиян в 2023 году вырос на 21%, превысив 60 триллионов рублей, сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Отмечается, что такие темпы роста оказались максимальными за последние 13 лет. Так, средний размер вкладов россиян за год увеличился на 50 тысяч рублей, составив 324 тысячи.