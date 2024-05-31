Объем торговли Таджикистана с Россией за четыре месяца вырос на 24%

Согласно данным, за этот период Таджикистан приобрел отечественных товаров на порядка 600,7 млн долларов. Указывается, что в результате Россия с долей в 30% стала лидером по поставкам в Таджикистан. При этом экспорт из Таджикистана в РФ за январь – апрель составил всего 36,1 млн долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что свыше 90% торговли России и Белоруссии осуществляются в национальных валютах, передает «Радиоточка НСН».

