Объем торговли Таджикистана с Россией за четыре месяца вырос на 24%
С января по апрель взаимный торговый оборот Таджикистана и РФ увеличился на 24,2% и составил 636,8 млн долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Агентства по статистике при президенте Таджикистана.
Согласно данным, за этот период Таджикистан приобрел отечественных товаров на порядка 600,7 млн долларов. Указывается, что в результате Россия с долей в 30% стала лидером по поставкам в Таджикистан. При этом экспорт из Таджикистана в РФ за январь – апрель составил всего 36,1 млн долларов.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что свыше 90% торговли России и Белоруссии осуществляются в национальных валютах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru