США увеличили товарооборот с Россией до $471 млн
В марте 2024 года товарооборот между Россией и США составил $471 млн, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что с весны по многим позициям фиксируется значительный рост. Крупнейшей закупкой стали удобрения на сумму $174 млн.
Таким образом, импорт российских удобрений в 1,7 раза превышает прошлогодний показатель. В марте объем закупок российских удобрений вырос на 10%. Большую часть импортируемых удобрений в США из России составляют калийные удобрения.
Также вырос импорт платины (+5,6%), деталей для турбореактивных двигателей (+40%) и фанеры (почти в 12 раз).
До этого американский лидер Джо Байден подписал принятый ранее в Конгрессе закон о запрете на импорт урана из России, сообщает Белый дом. Документ запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru