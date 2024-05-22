США увеличили товарооборот с Россией до $471 млн

Таким образом, импорт российских удобрений в 1,7 раза превышает прошлогодний показатель. В марте объем закупок российских удобрений вырос на 10%. Большую часть импортируемых удобрений в США из России составляют калийные удобрения.

Также вырос импорт платины (+5,6%), деталей для турбореактивных двигателей (+40%) и фанеры (почти в 12 раз).

До этого американский лидер Джо Байден подписал принятый ранее в Конгрессе закон о запрете на импорт урана из России, сообщает Белый дом. Документ запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием, передает «Радиоточка НСН».



