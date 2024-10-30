Объем торговли России с Евросоюзом упал до уровня 1999 года
Объем двусторонней торговли России и Европейского союза по итогам августа уменьшился на 15% к июлю, или почти на миллиард евро, опустившись до 5,1 миллиарда евро, показатель находится вблизи уровней 1999 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Согласно данным, за август поставки отечественных товаров в ЕС сократились на 12% к июлю и составили 2,6 миллиарда евро. В свою очередь поставки товаров из Европы на рынок РФ по результатам августа сократились на 18%, до 2,5 миллиардов евро.
Всего за январь – август товарооборот между странами ЕС и Россией составил 45 миллиардов евро. Такой показатель на 28% уступает значению за аналогичный период прошлого года.
Ранее председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН отмечал, что Евросоюзу будет очень сложно запретить Казахстану осуществлять реэкспорт с Россией, так как казахам эти торговые отношения выгодны, к тому же, это навредит и самим европейцам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дэвид Финчер снимет англоязычный сериал по мотивам «Игры в кальмара»
- Росавиация: В Шереметьево вводили ограничения для безопасности полетов
- Объем торговли России с Евросоюзом упал до уровня 1999 года
- КСИР предупредил о «сокрушительных ударах» по Израилю в ближайшие дни
- СМИ: Израиль атаковал космический центр КСИР в Иране
- Фальков: Число бюджетных мест в вузах в 2025 году сохранят на уровне 2024-го
- Спецслужбы показали кадры тренировок военных ВСУ в учебном центре в Британии
- В Курской области упали обломки БПЛА, произошло возгорание
- В Новосибирске с 2025 года введут туристический налог
- Шоу «Пусть говорят» вернется в эфир в обновленном формате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru