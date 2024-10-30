Объем торговли России с Евросоюзом упал до уровня 1999 года

Согласно данным, за август поставки отечественных товаров в ЕС сократились на 12% к июлю и составили 2,6 миллиарда евро. В свою очередь поставки товаров из Европы на рынок РФ по результатам августа сократились на 18%, до 2,5 миллиардов евро.

Всего за январь – август товарооборот между странами ЕС и Россией составил 45 миллиардов евро. Такой показатель на 28% уступает значению за аналогичный период прошлого года.

Ранее председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с НСН отмечал, что Евросоюзу будет очень сложно запретить Казахстану осуществлять реэкспорт с Россией, так как казахам эти торговые отношения выгодны, к тому же, это навредит и самим европейцам, передает «Радиоточка НСН».

