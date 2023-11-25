Объем просроченной ипотеки в России обновил рекорд в октябре

В октябре объем просрочки по ипотекам вырос на 7% год по сравнемнию с прошлым годом и на 0,2% за месяц. Россияне не внесли в срок платежи по 29,3 тысячам ипотечным кредитам.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью НСН заявил, что цены на недвижимость в России скоро начнут «сползать». По его словам, следует ожидать их снижения до 10%, передает «Радиоточка НСН».

