Объем просроченной ипотеки в России обновил рекорд в октябре

Объем просроченных ипотечных кредитов в России в октябре достиг рекордных 75,6 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Скоринг-бюро».

Объем выдачи ипотеки на строительство частных домов вырос в 2-3 раза

В октябре объем просрочки по ипотекам вырос на 7% год по сравнемнию с прошлым годом и на 0,2% за месяц. Россияне не внесли в срок платежи по 29,3 тысячам ипотечным кредитам.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев в интервью НСН заявил, что цены на недвижимость в России скоро начнут «сползать». По его словам, следует ожидать их снижения до 10%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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