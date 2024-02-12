Объем онлайн-торговли в России вырос на 28% в 2023 году
Объем онлайн-торговли в России вырос на 28% в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Отмечается, что чуть больше 3% приходится на «трансграничный рынок», остальное (6,2 триллиона рублей) – на российский рынок.
Так, основная доля продаж приходится на цифровую и бытовую технику (18%), мебель и товары для дома (15,4%), одежду и обувь (14,6%).
Ранее стало известно, что в Совете Федерации рассматривается законопроект об установлении для маркетплейсов предельной доли на рынке. Об этом заявил глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов. Документ предлагает лимит в размере 25% от объема всех онлайн-продаж. В таком случае компании будет запрещено арендовать или покупать новые помещения в городе, передает «Радиоточка НСН».
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